ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600 bin 657'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 252 artışla 33 milyon 499 bin 244'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 365 artarak 600 bin 657 olarak kayıtlara geçti. California, 3 milyon 805 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 981 binden fazla vakayla Texas, 2 milyon 344 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 227 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 576 ve Texas'ta 52 bin 7 olarak kayıtlara geçti. AA

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