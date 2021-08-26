ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1442 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 38 milyon 229 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1442 kişi öldü ve toplam can kaybı 632 bin 310'a çıktı. California, 4 milyon 280 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısında California 65 bin 399 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 798, New York'ta ise 54 bin 100 olarak kayıtlara geçti. AA

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