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16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 382 ölüm daha

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:47
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 680 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 382 artarak 621 bin 636'ya çıktı.

California, 4 milyon 132 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 339 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 665 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 330, New York'ta 54 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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