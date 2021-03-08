ABD’de salgından ölenlerin sayısı 525 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 455 artarak 28 milyon 999 bin 705'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 666 artarak 525 bin 35'e ulaştı. Vaka ve ölüm oranında California ilk sırada California, 3 milyon 599 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 695 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 944 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde koronavirüs kaynaklı 54 bin 220 can kaybıyla önde giden California'yı 48 bin 335 ile New York ve 45 bin 315 ile Texas takip ediyor.

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