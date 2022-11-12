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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'deki Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

12 Kasım 2022, Cumartesi 14:35
ABD seçimlerine yoğun katılım gösteren Müslüman seçmenlerin büyük farkla Demokrat Parti'nin adaylarına oy verdiği açıklandı.

ABD'deki seçimlerde 82 Müslüman aday seçildi

 

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) anketine göre, ABD'deki Müslüman seçmenlerin ara seçimlere yüzde 74 oranında katılım gösterdiği, bu seçmenlerin yüzde 58'inin Demokratları, yüzde 16'sının ise Cumhuriyetçileri desteklediği ortaya çıktı.

Ankete katılan Müslümanların yüzde 22'si ise hangi siyasi partiye oy verdiklerini cevaplamayı reddetti.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR, telefonla 8-9 Kasım'da yaptığı ankette, Müslüman seçmenin tercihini etkileyen önemli üç konunun yüzde 31'le ekonomi, yüzde 16 ile medeni haklar ve yüzde 13'le sosyal konular olduğu tespitini paylaştı.

Çalışmaya göre, 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını Müslüman seçmenlerin sadece yüzde 20'si desteklerken, yüzde 40'ı Biden'ı ikinci dönem için onaylamayacaklarını açıkladı. Ayrıca seçmenlerden yüzde 13'ü soruya cevap vermek istemezken, yüzde 27'lik kesim de bu konuda emin olmadıklarını ifade etti.

CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw yazılı açıklamasında, "CAIR anketi, daha fazla Müslüman'ın Demokrat Parti'yi desteklediğini ve önemli sayıda Müslüman'ın Cumhuriyetçilere oy vermeye devam ettiğini gösterdi. ABD'li Müslümanlar seçime gösterdikleri ilgi, adaylık ve seçim zaferleriyle, topluluğumuzun ve liderlerinin artan gücünü ve siyasi kapasitesini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Jetpack Kaynak Merkezi ve CAIR dün, 1 milyon 200 bin kayıtlı Müslüman seçmenin bulunduğu ABD'deki ara seçimlerde 82 Amerikalı Müslüman adayın, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildiğini, bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğunu kaydetmişti.

Arizona'da Demokrat senatör kazandı

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Arizona eyaletinde Demokrat senatör Mark Kelly, tekrar seçimi kazandı.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Kelly, Arizona'daki koltuğunu korumayı başardı.

Bu sonuçla Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu. Nevada eyaletinde ise sonuçlar henüz açıklanmadı.

Henüz sonuçları netleşmeyen tek eyalet olan Nevada'da Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında Senato'daki denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilir

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​

AA

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