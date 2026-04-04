"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Nur hizmetinin kahraman ismi: Tahirî Mutlu

04 Nisan 2026, Cumartesi 02:49
Bediüzzaman Hazretlerinin "Kahraman Tahirî" diye hitap ettiği; ihlâsı, vefası, varını yoğunu Nur hizmetine sarf etmesi ile tanınan talebesi Tahirî Mutlu Ağabeyi vefatının 49. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

1900 senesinde dünyaya teşrif eden Tahirî Mutlu Ağabey, Isparta Atabeylidir. Vatanî hizmetini Millî Mücadele yıllarında yerine getirmiştir. Savaş sonrasında gazilik ünvanı ve madalyası almıştır. Kendisine gazilik maaşı bağlandıysa da, o bu maaşı almayı kabul etmemiştir. 

Tahiri Mutlu 1930 yılında Bediüzzaman’ın ismini duymuş ve Risale-i Nur’la tanışmıştı. Bu tanışmadan sonra Hafız Zühdü’nün oğlu Eşref ile birlikte Barla’ya giderek Bediüzzaman’ı ziyaret etmiştir. Üstadımızın bütün vasiyetlerinde varis olarak adı geçen Tahirî Mutlu Ağabey, Hz. Bediüzzaman’la beraber Denizli ve Afyon Hapishanelerinde aynı çatı altında yatmıştır. Tahirî Ağabey, Risale-i Nur’un el yazısıyla çoğaltılma dönemlerinde, binlerce nüshayı, iman hakikatlerine susamış muhtaçların manevî imdadına göndermiştir. Vefatına kadar hayatı, ya “Medrese-i Nuriye”lerde veya “Medrese-i Yusufiye”lerde geçmiştir. 3 Nisan 1977’de İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Eyüp Sultan Kabristanı’ndadır.

Öyle bir derecesi var ki, kendisi bilmez

Tahirî Mutlu, Bediüzzaman’ın, “Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlar’a karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilecek” dediği kişilerden birisidir. Said Nursî onun, on velî kuvvetinde olduğunu söylemiştir: “Tahirî’nin öyle bir derecesi var ki, manevî sahadaki derecelerinden birini görse dünyayı terk eder! Ya Rabbi, bu manevî varlığını kendisine bildirme! Ahirette Ümmet-i Muhammed’e (asm) faydası olacak…”

Her şeyini hizmete feda etti

Tahiri Mutlu Ağabey çoluk çocuğuyla beraber bütün dünyevî varlığını, bağını bahçesini hizmet yolunda sarf etmiştir. Risale-i Nur’da muhtelif vesilelerle bu fedakârlık şöyle teyit edilmektedir: “Bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risale-i Nur’un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren, evlat ve peder ve valideleri ve refikası ile Risale-i Nur’a hizmet eden kahraman Tahirî kardeşim!” 1

Tahirî Ağabey, sadakati, vefası, iman ve Kur’ân hizmetindeki sağlam duruşu, Risale-i Nur’un neşri için bütün malını infak etmesi, hayatını Nur hizmetine vakfetmesi ve ibadetindeki azamî dikkati ile Nur hizmetinin en müstesna örneklerinden biri olmuştur. Tahirî Mutlu’nun unutulmaz bir hizmeti de tevafuklu Kur’ân’ın bastırılması hususunda gösterdiği gayret, yaptığı fedakârlıktır. Köydeki tarlalarının tamamını ve evini satıp getirmiş, Kur’ân’ın basılması için ortaya koymuştur. Tevafuklu Kur’ân’ın —Bediüzzaman’ın tarifi üzerine— ilk defa yazılmasına Hüsrev Efendi muvaffak olduğu gibi, Tahirî Ağabey de basılıp Müslümanların eline geçmesine vesile olmuştur. Allah ondan razı olsun. Mekânı Cennet olsun.

Dipnot:

1-Kastamonu Lahikası, s. 258.

    Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Oyun oynarken çamura saplandılar

    "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

    "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

    Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

    "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

    İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

    Mültecilere güvenli yollar açın

    Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

    On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

    TÜİK, pazara çıksın

    İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

    Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

    Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

    Vatandaşın banka borçları artıyor

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
    Genel

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
    Genel

    Nurdan Katreler

