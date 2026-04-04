Nur hizmetinin kahraman ismi: Tahirî Mutlu

Bediüzzaman Hazretlerinin "Kahraman Tahirî" diye hitap ettiği; ihlâsı, vefası, varını yoğunu Nur hizmetine sarf etmesi ile tanınan talebesi Tahirî Mutlu Ağabeyi vefatının 49. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

1900 senesinde dünyaya teşrif eden Tahirî Mutlu Ağabey, Isparta Atabeylidir. Vatanî hizmetini Millî Mücadele yıllarında yerine getirmiştir. Savaş sonrasında gazilik ünvanı ve madalyası almıştır. Kendisine gazilik maaşı bağlandıysa da, o bu maaşı almayı kabul etmemiştir.

Tahiri Mutlu 1930 yılında Bediüzzaman’ın ismini duymuş ve Risale-i Nur’la tanışmıştı. Bu tanışmadan sonra Hafız Zühdü’nün oğlu Eşref ile birlikte Barla’ya giderek Bediüzzaman’ı ziyaret etmiştir. Üstadımızın bütün vasiyetlerinde varis olarak adı geçen Tahirî Mutlu Ağabey, Hz. Bediüzzaman’la beraber Denizli ve Afyon Hapishanelerinde aynı çatı altında yatmıştır. Tahirî Ağabey, Risale-i Nur’un el yazısıyla çoğaltılma dönemlerinde, binlerce nüshayı, iman hakikatlerine susamış muhtaçların manevî imdadına göndermiştir. Vefatına kadar hayatı, ya “Medrese-i Nuriye”lerde veya “Medrese-i Yusufiye”lerde geçmiştir. 3 Nisan 1977’de İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Eyüp Sultan Kabristanı’ndadır.

Öyle bir derecesi var ki, kendisi bilmez

Tahirî Mutlu, Bediüzzaman’ın, “Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlar’a karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilecek” dediği kişilerden birisidir. Said Nursî onun, on velî kuvvetinde olduğunu söylemiştir: “Tahirî’nin öyle bir derecesi var ki, manevî sahadaki derecelerinden birini görse dünyayı terk eder! Ya Rabbi, bu manevî varlığını kendisine bildirme! Ahirette Ümmet-i Muhammed’e (asm) faydası olacak…”

Her şeyini hizmete feda etti

Tahiri Mutlu Ağabey çoluk çocuğuyla beraber bütün dünyevî varlığını, bağını bahçesini hizmet yolunda sarf etmiştir. Risale-i Nur’da muhtelif vesilelerle bu fedakârlık şöyle teyit edilmektedir: “Bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risale-i Nur’un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren, evlat ve peder ve valideleri ve refikası ile Risale-i Nur’a hizmet eden kahraman Tahirî kardeşim!” 1

Tahirî Ağabey, sadakati, vefası, iman ve Kur’ân hizmetindeki sağlam duruşu, Risale-i Nur’un neşri için bütün malını infak etmesi, hayatını Nur hizmetine vakfetmesi ve ibadetindeki azamî dikkati ile Nur hizmetinin en müstesna örneklerinden biri olmuştur. Tahirî Mutlu’nun unutulmaz bir hizmeti de tevafuklu Kur’ân’ın bastırılması hususunda gösterdiği gayret, yaptığı fedakârlıktır. Köydeki tarlalarının tamamını ve evini satıp getirmiş, Kur’ân’ın basılması için ortaya koymuştur. Tevafuklu Kur’ân’ın —Bediüzzaman’ın tarifi üzerine— ilk defa yazılmasına Hüsrev Efendi muvaffak olduğu gibi, Tahirî Ağabey de basılıp Müslümanların eline geçmesine vesile olmuştur. Allah ondan razı olsun. Mekânı Cennet olsun.

Dipnot:

1-Kastamonu Lahikası, s. 258.