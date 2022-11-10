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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

ABD'deki seçimlerde 82 Müslüman aday seçildi

10 Kasım 2022, Perşembe 23:35
ABD'de yapılan 8 Kasım ara seçimlerinde ulusal ve eyalet düzeyinde 82 Müslüman kökenli aday rakiplerini geride bırakarak sandıktan zaferle çıktı.

Jetpack Kaynak Merkezi ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından derlenen verilere göre, 82 Amerikalı Müslüman aday, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildi.

 

Bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğu, bundan önceki rekorun 71 seçilmiş Müslüman aday ile 2020’de kayıtlara geçtiğine dikkati çekildi.

Kongre seçimlerinde Minnesota’dan Ilhan Omar, Michigan’dan Rashida Tlaib ve Indiana’dan Andre Carson Demokrat partiden tekrar seçilerek meclisteki koltuklarını korudu.

Aynı şekilde eski Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kökenli milletvekillerinden Keith Ellison, 2019’dan bu yana yürüttüğü Minnesota Başsavcılığı görevi için tekrar seçmenin onayını aldı.

Ülke genelindeki eyalet meclislerinde görev yapan 21 Müslüman kökenli üye tekrar seçilirken, bunlara 16 yeni eyalet meclisi üyesi daha eklenerek toplam sayı 43 oldu.

Maine’de Mana Abdi, Deqa Dhalac ve Ambureen Rana, Illionois’de Abdelnasser Rashid ve Nabeela Syed, Ohio’da Munida Abdullah ve İsmail Mohamed, Teksas’ta Salman Bhojanı ve Suleman Lalanı bulundukları eyaletlerin yasama meclisine seçilen ilk Müslüman milletvekilleri oldu.

Zaynab Mohamed Minnesota’da, Nabilah İslam ve Ruwa Romman da Georgia’da eyalet meclisine seçilen ilk kadın milletvekilleri olarak eyalet tarihine geçerken, Farooq Mughal ve Sheikh Rahman da ara seçimlerde Georgia eyalet senatörlüğü koltuklarını korudu.

Minnesota, 5 Müslüman eyalet meclisi üyesi ile ülke genelinde ilk sırada yer alırken, bunu 4 Müslüman eyalet meclisi üyesi ile Georgia izledi.

Jetpack ve CAIR’in takibine göre, 8 Kasım ara seçimleri için 23 eyalette 51 eyalet meclisi adayı da dahil 146 Amerikalı Müslüman aday federal, eyalet ve yerel pozisyonlar için oy pusulasına girmişti.

Jetpack Kaynak Merkezi, ABD siyasetinde Müslüman temsilcilerin arttırılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, CAIR de ülkenin en büyük Müslüman sivil özgürlükler ve savunuculuk örgütü olarak biliniyor.

AA

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