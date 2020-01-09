"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'ABD'den daha sert bir intikam alacağız'

09 Ocak 2020, Perşembe 15:10
İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi.

Dünya diken üstünde

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'ın Erdistan ilçesinde konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır." dedi.

"Failler, CIA ve Mossad"

Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de, Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının "CIA ve Mossad iş birliğiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Tebriz'deki Aşura Devrim Muhafızları Kışlası'ndaki konuşmasında Safevi, "Uluslararası terör istihbarat şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış bir hesap yaparak bu cinayeti gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesi ve Ayn el-Esed üssüne saldırı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı, toplam 10 kişi ölmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

Devrim Muhafızları, Süleymani'nin öldürülmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, dün Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda ölü ve yaralı olmadığını açıklamıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin İran çevresinde 50 binin üzerinde askeri bulunuyor

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlanıyor

    Türkiye, "askeri yük" endeksinde kaçıncı sırada yer aldı?

    Gazzeli annenin engelli 5 oğlu için yaptığı fedakarlık...

    AYM'den Hira bebeği sevindiren karar

    Ukrayna'dan İran'da düşen uçağa ilişkin yeni açıklama

    İdlibli çocuklar her şeyden habersiz

    'ABD'den daha sert bir intikam alacağız'

    Avustralya'dan develere ilişkin büyük tepki çeken karar

    Dünya diken üstünde

    Halil-ür Rahman 5 yıldır açılışı bekliyor

    Selâhaddin Çelebi’yi rahmetle anıyoruz

    Diplomatik çözüm çağrısı

    Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik

    Yeşiller insan haklarına daha çok sahip çıkmalı

    Toplumun yeni sigarası: Facebook

    Dünyanın en yaşlı insanı

    Siyasîleri değil, bilimi dinleyin

    En önemli dert

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    İkinci 50 yıl seferberliği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Libya üzerinden İsrail tuzağı mı?
    Genel

    Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teşkilât-ı Mahsûsa uydurması (2)
    Genel

    Dünya diken üstünde
    Genel

    Gayesi haksızlığa ve zulme karşı koymaktı
    Ahmet BATTAL

    Oyun kurucu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Fitne ateşine karşı…
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, tam şu zamanın derdine devadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.