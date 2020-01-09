"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Dünya diken üstünde

09 Ocak 2020, Perşembe 01:29
SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI İRAN’DAN IRAK’TAKİ AMERİKAN ÜSLERİNE BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI GELDİ.

EN AZ 22 BALİSTİK FÜZE

İRAN, ABD'nin Irak Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 balistik füze attı. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “İran, BM Anlaşmasının 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır” açıklaması yaptı.

ZAYİAT VE HASAR TESBİTİ

TRUMP saldırılar için “Zayiat ve hasar tesbit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar herşey yolunda” derken, Pentagon “İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz” açıklaması yaptı. İran’ın “En az 80 ABD askerini öldürdük” iddiasını ABD yalanladı.

***

Dünya diken üstünde

İran’ın ABD üslerini vurması karşısında ortalık iyice kızıştı. Trump, “Dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahibiz” derken, İran’dan, “Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” açıklaması geldi.

 

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak’taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. Saldırının yapıldığı 2 üssün bulunduğu yerler ve ABD’nin Irak’taki diğer üsleri. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD’nin öldürdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı. 

Trump: ‘Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz’

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasını, saldırıların başlamasından yaklaşık 3 saat sonra Twitter üzerinden yaptı. Trump “Her şey yolunda! İran’dan Irak’taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tesbit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Bir açıklama yapacağım” yazdı.

İran: ‘Savaş peşinde değiliz’ 

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK’ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi. Mektupta, “Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında “İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

***

Kültür mirasını vurmaktan vazgeçti

ABD’nin Bağdat’a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürmesinin ardından Twitter hesabından İran’ı ülkedeki kültürel varlıkların da dahil olduğu 52 hedefi vurmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı. DW’deki habere göre Trump gazetecilere yaptığı açıklamada askeri saldırılarda kültürel noktaların hedef alınmasından kaçınılması konusundaki uluslar arası hukuk normlarına uyacaklarını söyledi.

***

Çin’den ‘Ortadoğu’da itidal’ çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Geng Şuang, İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Bölgede istikrarın korunması adına, her iki taraf diyalog gibi barışçıl yöntemlerle çözüm sağlamalı’ dedi. Geng, “Ortadoğu’daki durum karmaşık ve hassas. Durumun daha da kötüye gitmesi hiçbir ülkenin çıkarın değil” şeklinde konuştu. Geng, “Çin’in durumu yakından takip etmeye devam edeceğini ve gerilimi düşmesi adına sorumlu bir tutum almaya devam edeceğini” sözlerine ekledi.

***

Tahran’a uçak düştü

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18’de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başşehir Tahran’da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söyledi. Tahran - aa

 

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya diken üstünde

    Halil-ür Rahman 5 yıldır açılışı bekliyor

    Selâhaddin Çelebi’yi rahmetle anıyoruz

    Diplomatik çözüm çağrısı

    Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik

    Yeşiller insan haklarına daha çok sahip çıkmalı

    Toplumun yeni sigarası: Facebook

    Dünyanın en yaşlı insanı

    Siyasîleri değil, bilimi dinleyin

    UMH Başkanı: Mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz

    İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

    Almanya'dan 'Libya Suriye'ye dönmesin' çağrısı

    'İran hedefleri bilinçli olarak ıskaladı'

    'Irak'ın savaş alanına çevrilmesini kınıyoruz'

    THY Irak ve İran seferlerini geçici olarak durdurdu

    Trump ulusa sesleniyor

    Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

    Eski Nissan CEO'su: Japonya'da baskıya uğradım

    Erdoğan ve Putin, 12 Ocak’ta Libya için ateşkes çağrısı yapacak

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    İkinci 50 yıl seferberliği
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Libya üzerinden İsrail tuzağı mı?
    Genel

    Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik
    Cevher İLHAN

    Fitne ateşine karşı…
    Genel

    Siyasîleri değil, bilimi dinleyin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teşkilât-ı Mahsûsa uydurması (2)
    Ahmet BATTAL

    Oyun kurucu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya diken üstünde
    Genel

    Başşehirli öğrencilere sıcak çorba

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.