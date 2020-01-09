SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI İRAN’DAN IRAK’TAKİ AMERİKAN ÜSLERİNE BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI GELDİ.

EN AZ 22 BALİSTİK FÜZE

İRAN, ABD'nin Irak Anbar eyaletindeki Ayn el Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 balistik füze attı. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif “İran, BM Anlaşmasının 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır” açıklaması yaptı.

ZAYİAT VE HASAR TESBİTİ

TRUMP saldırılar için “Zayiat ve hasar tesbit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar herşey yolunda” derken, Pentagon “İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz” açıklaması yaptı. İran’ın “En az 80 ABD askerini öldürdük” iddiasını ABD yalanladı.

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Dünya diken üstünde

İran’ın ABD üslerini vurması karşısında ortalık iyice kızıştı. Trump, “Dünyanın en güçlü ve donanımlı ordusuna sahibiz” derken, İran’dan, “Gerilimi tırmandırmak istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” açıklaması geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak’taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. Saldırının yapıldığı 2 üssün bulunduğu yerler ve ABD’nin Irak’taki diğer üsleri. İran Devrim Muhafızları saldırıların ABD’nin öldürdüğü Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin intikamını almak üzere yapıldığını açıkladı.

Trump: ‘Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz’

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasını, saldırıların başlamasından yaklaşık 3 saat sonra Twitter üzerinden yaptı. Trump “Her şey yolunda! İran’dan Irak’taki iki üsse füze atıldı. Can kaybı ve zarar tesbit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Bir açıklama yapacağım” yazdı.

İran: ‘Savaş peşinde değiliz’

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK’ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi. Mektupta, “Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında “İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

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Kültür mirasını vurmaktan vazgeçti

ABD’nin Bağdat’a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürmesinin ardından Twitter hesabından İran’ı ülkedeki kültürel varlıkların da dahil olduğu 52 hedefi vurmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı. DW’deki habere göre Trump gazetecilere yaptığı açıklamada askeri saldırılarda kültürel noktaların hedef alınmasından kaçınılması konusundaki uluslar arası hukuk normlarına uyacaklarını söyledi.

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Çin’den ‘Ortadoğu’da itidal’ çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Geng Şuang, İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Bölgede istikrarın korunması adına, her iki taraf diyalog gibi barışçıl yöntemlerle çözüm sağlamalı’ dedi. Geng, “Ortadoğu’daki durum karmaşık ve hassas. Durumun daha da kötüye gitmesi hiçbir ülkenin çıkarın değil” şeklinde konuştu. Geng, “Çin’in durumu yakından takip etmeye devam edeceğini ve gerilimi düşmesi adına sorumlu bir tutum almaya devam edeceğini” sözlerine ekledi.

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Tahran’a uçak düştü

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18’de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başşehir Tahran’da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söyledi. Tahran - aa