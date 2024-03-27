ABD: Gazze tasarısı kararı uygulanmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze’deki son durum ve BMGK’de kabul edilen Gazze tasarısına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Miller, ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardımları öngören tasarıyı, ABD yönetimi olarak bunları destekledikleri için veto etmediklerini belirtti. Tasarının İsrail’e herhangi ilave yükümlülük getirmediğini savunan Miller, diğer BMGK tasarıları yükümlülük ve yaptırım öngörürken bunun neden farklı olduğu sorusuna ise “ilgili hukuk tekniğine” atıf yaparak karşılık verdi. BMGK tasarısının halen önemli ve değerli olduğunu ifade eden Miller, “Tasarının bir ağırlığı var. BMGK tasarılarında hep olduğu gibi buna saygı duyulması ve uygulanması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.