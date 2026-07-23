Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizin ilâhınız ancak o Allah’tır ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

Tâhâ Sûresi: 98

HADİS:

Öğüt verici olarak ölüm yeter. Zenginlik olarak da kuvvetli iman sahibi olup Allah’a tam itimad etmek yeter.

Camiü’s-Sağir, No: 2982