Karpuz üreticisi dertli

Adana’da karpuz hasadı kavurucu sıcaklarla devam ediyor. Sıcaklardan dert yanan üreticiler, bu yıl üretim maliyetlerinin artmasına ve alım fiyatlarının düşmesine tepki gösterdi. Sezon başı yüksek olan fiyatların, hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte düştüğünü belirtti.

B.Ö., artan gübre, ilaç, fide ve diğer girdilerin çiftçiyi zorladığını belirterek “Birçok üretici yaptığı masrafı bile çıkaramadı” dedi. Üreticinin karpuzun kilosunu 5 liradan ancak satabildiğini aktaran C.G., “Bazen tüccardan paramızı alamıyoruz, belli bir kısmını ödedikten sonra kalan parayı 2-3 ay taksitli şekilde ödüyorlar” diye konuştu. Üreticiler, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle karpuz üretiminin her geçen yıl daha zor hale geldiğini belirterek, üreticiyi rahatlatacak adımların atılması gerektiğini söylüyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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