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23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Siber güvenlik teklifi internetin güvenlik bürokrasisine devridir

23 Temmuz 2026, Perşembe 00:04
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Siber Güvenlik Kanun Teklifinin siber güvenliği güçlendirmekten çok devletin internet üzerindeki müdahale yetkilerini genişlettiğini ve ifade hürriyetini tehdit ettiğini söyledi.

Düzenlemenin en problemli yönünün internetin yönetim modelini kökten değiştirmesi olduğunu belirten Yeneroğlu, bugüne kadar bu yetkilerin merkezî idareden bağımsız bir düzenleyici kurum olan BTK tarafından kullanıldığını, teklifle birlikte ise cumhurbaşkanına bağlı bir güvenlik kurumuna devredildiğini ifade etti.

Bağımsız düzenleyici kurumların siyasi etkilerden uzak, teknik uzmanlık ve tarafsızlık ilkesiyle çalışması gerektiğini vurgulayan Yeneroğlu, “Milyonlarca insanın haberleşmesini, ifade özgürlüğünü, bilgiye erişimini ve ekonomik faaliyetini doğrudan etkileyen bir alanda bu tarafsızlık hayatidir. Teklif ise tam tersini yapmakta; interneti bütünüyle güvenlik bürokrasisine teslim etmekte ve bağımsız kurumları tamamıyla saf dışı etmektedir. Böylece güvenlik bahanesiyle daha geniş siyasi istismarlara kapı açılmaktadır. Bu nedenle bu kanun, ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir tehdittir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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