Trump: İran’a yönelik saldırılar sürecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik saldırıları “aksine karar verene kadar sürdüreceği” ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.

CNN’in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD’li yetkililer, Washington ve Tahran’dan müzakerecilerin, “gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini” öne sürerek, muhtemel ateşkesin Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın İran’ın “İslamabad Mutabakatı’nı ihlallerinin, ABD’li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı’ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını” savunan yetkililer, “Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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