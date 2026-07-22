Senatör Sanders: ABD İsrail’e desteğini çekmeli

ABD’li bağımsız Senatör Bernıe Sanders, İsrail’in Gazze’de “soykırım işlemeye hakkı olmadığını” vurgulayarak, ABD’nin İsrail’e olan desteğinin de son bulması çağrısı yaptı.

ABD’li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Minnesota eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD hükümetinin İsrail’e sağladığı desteği ve İsrail’in Gazze’deki soykırımını eleştirdi. Ülkelerin meşru müdafaa hakkı olduğunu belirten Sanders, “Ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Filistin halkına karşı topyekun bir savaş yürütme hakkı yok. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 73 bin Filistinliyi öldürme hakkı yok, 173 bin kişiyi yaralama hakkı yok” ifadelerini kullandı.

İsrail’in soykırıma hakkı yok

Sanders, Gazze’de okul, sağlık merkezi, su sistemi, kanalizasyon, elektrik hattı gibi altyapıların tamamen yok edildiğine işaret ederek, “Başka bir deyişle, İsrail’in Gazze halkına karşı soykırım işleme hakkı yok. Netanyahu’nun aşırılıkçı hükümeti ABD vergi mükelleflerinin artık tek kuruşunu dahi almamalı” yorumunu yaptı. Ankara - aa

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Mamdani’den, Netanyahu çağrısı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için şehre gelmesi durumunda onu tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurguladı. Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğunun ve 73 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü soykırımın “mimarlığını” yaptığının altını çizen Mamdani, Gazze’de hedef alınan çocukları ve hastaneleri, uygulanan gıda ablukasını, öldürülen insani yardım çalışanlarını ve gazetecileri hatırlattı. Netanyahu’nun New York’a gitmesi halinde UCM’nin tutuklama emrini yerine getirip getiremeyeceklerine dair tüm yolları incelediklerini vurgulayan Mamdani, “Bu emri uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Öte yandan, federal hükümetin böyle bir yetkisi var. Onlara UCM’ye katılma ve bu emri yerine getirme çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı. Mamdani, Netanyahu ve diğer tüm savaş suçlularının New York’ta yeri olmadığını kaydetti. Ankara - aa