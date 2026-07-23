Türkiye’nin demokrat değerlere ihtiyacı var

DP Samsun teşkilâtının Yeni Asya Derneği ziyaretinde, hürriyet, hukuk ve demokrasi vurgusu yapılırken, Türkiye’nin demokrat değerlere olan ihtiyacına dikkat çekildi.

Demokrat Parti (DP) Samsun İl Başkanı Mustafa Kemal Kumbasar ile İlkadım İlçe Başkanı Hakan Şenocak, 21 Temmuz’da Samsun Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Samsun Yeni Asya Derneği Başkanı ve üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, karşılıklı tanışma ve fikir alışverişinde bulunuldu. Uzun süredir planlanan buluşma, DP Genel Başkan Yardımcısı Erdem Demirdağ’ın vesilesiyle kurulan irtibatın ardından gerçekleştirildi.

Demokrat misyon yeniden güçlendirilmeli

Samimî bir atmosferde geçen görüşmede, Demokrat Parti ile Yeni Asya’nın temsil ettiği demokrat misyonun tarihî birlikteliği, hürriyet, hukuk ve demokrasi anlayışı üzerinde duruldu. Dernek yöneticileri Yeni Asya’nın eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi verirken, DP yöneticileri de parti çalışmaları ve hedeflerini paylaştı. Görüşmede, Türkiye’nin demokrat değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, demokrat misyonun yeniden güç kazanmasının ülkenin birlik ve beraberliği ile maddî ve manevî kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Ziyaretin karşılıklı anlayışın güçlenmesine ve istişarelerin devamına vesile olduğu belirtilirken, benzer buluşmaların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi temennisinde bulunuldu.

SAMSUN - SEDAT SERDAR