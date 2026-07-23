Ahbap soruşturmasıyla toplumsal güven erozyonu vahim hale geldi

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda Ahbap soruşturmasına ilişkin yaptığı konuşmada, “Bir dönem sembolleşmiş, herkesin büyük desteğini almış bir derneğin bugün bir dolandırıcılık ve emniyeti su-i istimal soruşturmasında adının geçiyor oluşu aslında zaten iyice azalmış olan toplumsal güven duygusunun erozyona uğraması açısından oldukça vahimdir” dedi.

Konunun “serinkanlı” bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, bu değerlendirmenin en başına Türkiye’de legal ve illegal kumar ile bahsin yaygınlaşmasının konulması gerektiğini belirtti. AKP milletvekillerine defalarca “kumarın legali, illegali olmaz” dediklerini hatırlatan Ekmen, “Legal kumar özellikle Millî Piyango’nun özelleştirilmesi sonrasında milyarlarca liralık bir rant devri olarak devlet kontrolünde büyütülmüştür. Döneminde birkaç Loto, birkaç çekilişle devredilen Milli Piyango bugün herkesin cebinde büyük bir casino canavarına dönüşmüştür” dedi. TBMM - Anka

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