Belçika Büyükelçisi: Türkiye Avrupa ailesinin bir parçasıdır

Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Belçika Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine verdikleri desteği yineleyerek, Gümrük Birliği’nin güncellenmesini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin SAFE savunma mekanizmasına tam katılımını desteklediklerini söyledi.

Van de Velde, Belçika’nın Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesini desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Belçika, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu açık biçimde destekliyor. Ekonomik açıdan bu, tartışmaya dahi açık olmamalı. Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomileri; ortak pazarlar, tedarik zincirleri ve üretim ağları aracılığıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı. Elbette siyasi görüş ayrılıkları açık şekilde ele alınmalıdır. Ancak bu farklılıklar, ortak refahımızın temel taşlarından birini zayıflatmamıza neden olmamalıdır.” Ankara - Anka

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