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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Dışa bağımlılık sürdükçe enflasyon düşmez

22 Temmuz 2026, Çarşamba 00:23
Tarım Ekonomisti Fatih Özden, dışa bağımlılık ve şirket-gıda rejimi son bulmadan, üretenin ve tüketenin üzerindeki enflasyon baskısının son bulmayacağını belirtti.

Ege Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisti Dr. Fatih Özden, yıllardır yüksek seyreden girdi ve gıda enflasyonunun, küresel ekonomik krizin yanı sıra kur artışlarının ve ham maddede dışa bağımlılığın sebep olduğunu söyledi. Ülkede kronikleşen enflasyonist ortamda endekslerin düşmemesinin bir tercih olduğunu kaydetti.

Girdi maliyetlerinde zirvesinden uzun zamandır inmeyen gübreye ilişkin “Son dönemde savaşlar nedeniyle gübre ham maddesi tedarikinde yaşanan sıkıntılar belirleyici hale geldi. Bu durum hem ithal edilen gübrenin hem de gübre ham maddelerinin maliyetini artırıyor” diyen Özden, “Tarımsal girdilerde dışa bağımlılık sürdüğü için maliyet artışları doğrudan üretime yansıyor, enflasyon beklentileri de fiyatların yükselmesine neden oluyor. Türkiye üretimdeki dış girdi bağımlılığını azaltmadıkça bu sorunun çözülmesi kolay görünmüyor” diye ekledi.

Çözüm üreticiyi güçlendirmek

Bugüne kadar uygulanan destekleme politikalarının üreticiyi girdi bağımlılığından kurtaracak yöntemler olmadığını belirten Özden, “Tarım Kanunu’nda desteklerin gayrisafi yurt içi hasılanın en az yüzde 1’i olması öngörülmesine rağmen bu seviyeye bugüne kadar ulaşılamadı. Üreticilere verilmesi gereken destekler sağlansaydı dışa bağımlılığı azaltacak politikalar için önemli kaynak oluşturulabilirdi” ifadelerini kullandı.

BirGün’ün haberine göre, tarımdaki bu handikaptan çıkış yolunun örgütlülükten geçtiğini savunan Özden, son olarak şunları söyledi: “Üretici örgütlülüğü sıkça dile getiriliyor ancak bunun nasıl sağlanacağı da önemli bir sorun. Ziraat Odaları yalnızca fiyat açıklamakla sınırlı kalmamalı; üreticilerin hak mücadelesinde ve tarım politikalarının şekillenmesinde daha etkin rol üstlenmeli.”

Haber Merkezi

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