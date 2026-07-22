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Kral Charles’tan cami ziyareti: İslâm karşıtlığına anlamlı mesaj

22 Temmuz 2026, Çarşamba 10:50
Kral 3. Charles, “Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi” olan CambrIdge Merkez Camii’ni ziyaret etti. Ziyaret, karşılıklı saygı ve diyaloğu öne çıkaran anlamlı bir adım oldu.

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İngiltere Kralı 3. Charles, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olarak bilinen Cambridge Merkez Camii’ni ziyaret etti. İngiltere’nin dinî çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kral Charles, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İslâm’da çevre bilinci

Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin “Topluluk Bahçesi”ni gezerek sürdürülebilirlik uygulamaları ve cami topluluğunun yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetleri hakkında bilgi edindi. Mimariye ilgisiyle bilinen Kral Charles’ın, İngiltere’ye özel bir cami tasarım dili oluşturma amacıyla inşa edilen projeye ilgi gösterdiği belirtildi. Ziyarette, dinî toplulukların küresel ısınmayla mücadelede üstlenebileceği rol ile İslâm’da Allah’ın yarattıklarını korumaya yönelik öğretiler de ele alındı. 

Üç anlamlı hediye takdim edildi

Ziyaret anısına Kral Charles’a, Selimiye Camii’nin kubbesinden ilhamla hazırlanan cam kâğıt ağırlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in “İslâm Medeniyetinin Bilim Mirası” adlı eseri ve Cambridge Merkez Camii’nin inşa süreci ile kazandığı ödülleri anlatan prestij kitabı hediye edildi.

Avrupa’daki çevre dostu ilk cami

İngiltere’nin Cambridge şehrinde inşa edilen ve 2019’da açılan Cambridge Merkez Camii, “Avrupa’daki çevre dostu ilk cami” olarak dikkati çekiyor. Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor. Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40’ı güneş enerjisinden elde ediliyor.

Cami çok sayıda ödül aldı

Cambridge Merkez Camisi’nin tasarımında, İslâm’ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) hayat tarzı ve tabiatın korunmasına verdiği önem esas alındı. Bu ilkeler doğrultusunda düzenlenen mimarî yarışmanın ardından inşa edilen cami, tasarımıyla çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet, tebliğ, ingiltere, charles, islamofobi
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