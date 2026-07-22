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22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Aileler yalnız bırakıldı

22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:02
Madde Bağımlılığı Anneler Platformu Başkanı Hülya Çelik, oğlunun henüz 11 yaşındayken uyuşturucuyla tanıştığını ifade ederek 16 yıldır verdiği mücadeleyi “Evladımı 11 yaşına kadar sevebildim. Ondan sonra oğlumla değil, bağımlılıkla yaşamaya başladı” sözleriyle özetiyor.

Çelik, “Sesimizi duyan yok. Çocuklarımızı da ailelerimizi de kaybediyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor. BirGun’ün haberine göre Çelik, yaşadığı ilk şoku şöyle anlatıyor: “Ben ilk gün fark ettim. Çekmecesinde bu maddeyi buldum. Çocuğumu alıp hemen karakola gittim. ‘Bu maddeyi kim verdi, bulun’ dedim. Bana ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’ denildi. O gün anladım ki aileler bu mücadelede yapayalnız bırakılıyor.”

Çocukları hayata kazandıralım

Çelik, birçok ailenin bağımlı çocuklarından şiddet gördüğünü ancak yasal boşluklar nedeniyle yeterli koruma sağlayamadığını belirterek şöyle devam ediyor: “Ünlülere yapılan operasyonlar konuşuluyor ama sokaktaki çocuklar görünmüyor. Bağımlılıkla mücadele reklamla olmaz. Aileleri koruyacak yasal düzenlemeler yapılmalı, her ilde yeterli sayıda rehabilitasyon merkezi kurulmalı. Çocuk hastaneden çıktıktan sonra yeniden hayata tutunabileceği bir sisteme kavuşmalı.”

Haber Merkezi

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