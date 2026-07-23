"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırdı

23 Temmuz 2026, Perşembe 14:20
Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlediklerini belirtti.

Söz konusu gemilerin geçiş yasağı kararını ihlal ettiği için hedef alındığını vurgulayan Seri, "Hedef alma operasyonu çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve İHA ile gerçekleştirilmiş olup tam isabet sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 10 geminin geri dönmesi sağlandı”

Bölgedeki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşmaya devam eden Seri, "Aynı kapsamda Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), yaklaşık 10 gemiyi geri çekilmeye ve geri dönmeye zorlamıştır." açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan yönetimine de doğrudan uyarıda bulunan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak düşman Suudi Arabistan’a vurgulamak isteriz ki, ülkemizi hedef alacak her türlü aptallık veya saldırı, topraklarının derinliklerinde gerçekleştirilecek büyük operasyonlarla karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Taşımacılık Genel Kurumu: Kızıldeniz’de ENCELIA gemisi vuruldu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi.

Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak ayrıca, ilgili makamların geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, deniz çevresini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

Söz konusu saldırıların, ticari gemilerin ve mürettebatının güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğu ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Hürmüz’ü stratejik silah olarak kullanmanın derdinde

    "Bedel ödemeye devam edecekler"

    Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırdı

    Cerrahlar da şikayetçi

    Emeklinin maaşından tasarruf olmaz

    Siber güvenlik teklifi internetin güvenlik bürokrasisine devridir

    Çocuklar suça sürüklenmesin

    Türkiye’nin demokrat değerlere ihtiyacı var

    Ahbap soruşturmasıyla toplumsal güven erozyonu vahim hale geldi

    Kartlı ödemeler Haziran’da 2,9 trilyon liraya çıktı

    Senatör Sanders: ABD İsrail’e desteğini çekmeli

    Belçika Büyükelçisi: Türkiye Avrupa ailesinin bir parçasıdır

    New York Belediye Başkanı Mamdani'den savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın çağrısı

    İspanya'da "sıra dışı tehlike" uyarısı!

    Ankara'da eğitim helikopteri düştü: Pilotlardan biri öldü

    Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 5346'ya, yaralı sayısı da 16740'a yükseldi

    Kütahya'daki kazada yolcu otobüsü devrildi: 31 kişi yaralandı

    Aileler yalnız bırakıldı

    Karpuz üreticisi dertli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Türkiye’nin demokrat değerlere ihtiyacı var
    Genel

    Cerrahlar da şikayetçi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Emeklinin maaşından tasarruf olmaz
    Genel

    Ahbap soruşturmasıyla toplumsal güven erozyonu vahim hale geldi
    Genel

    Siber güvenlik teklifi internetin güvenlik bürokrasisine devridir
    Genel

    Çocuklar suça sürüklenmesin
    Genel

    "Bedel ödemeye devam edecekler"
    Genel

    ABD Hürmüz’ü stratejik silah olarak kullanmanın derdinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.