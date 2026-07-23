Çocuklar suça sürüklenmesin

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme; suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza, koruma ve infaz hükümlerini yeniden düzenlerken, çocuk güvenliğini arttıracak yeni tedbirler de getiriyor.

TBMM Adalet Komisyonu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Düzenleme, çocukların korunmasına yönelik yeni tedbirlerin yanı sıra ceza ve infaz sisteminde de önemli değişiklikler içeriyor.

12-15 yaş grubuna yeni düzenleme

Yeni düzenlemeye göre, 12-15 yaş arasındaki çocuklardan fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayanlara ceza verilmeyecek, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. Fiilî algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunan çocuklar için ise suçun niteliğine göre indirimli hapis cezaları öngörüldü.

Silah ihmaline hapis cezası

Ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğun erişimine bırakan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuğunun güvenliğini ve gelişimini ağır şekilde tehlikeye atan anne veya babaya yönelik hapis cezaları da arttırılıyor.

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Okul saldırıları araştırılıyor

TBMM'de okul saldırılarını araştıran komisyonun görev süresi 29 Ağustos'a kadar uzatıldı. Komisyonda, öğrenci ve velilere yönelik risk taraması, zararlı dijital içeriklerle mücadele ve gençlik merkezlerine ilişkin yeni uygulamalar ele alındı. Komisyonun son toplantısında ise 5 bakanlıktan yetkililer sunum yaptı. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, 4,7, 9 ve 11'inci sınıflarda anket temelli risk taraması yapacaklarını söyledi. Komisyonda konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medya çalışma grubunun 3 bin 188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

En çok işlenen suç

Komisyonda Adalet Bakanlığı Adlî Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ sunum yaptı. Altuğ, çocukların adlî süreçlerde korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile çocuk suçlarına ilişkin verileri paylaştı. Altuğ, çocukların en sık işlediği suçların başında kasten yaralamanın geldiğini geçen yıl ikinci sırada yer alan hırsızlığın bu yıl yerini hakarete bıraktığını, 15-18 yaş grubunda ise en sık işlenen beş suçun kasten yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve hırsızlık olduğunu açıkladı.

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