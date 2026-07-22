Ankara'da eğitim helikopteri düştü: Pilotlardan biri öldü

Adalet Bakanı Gürlek, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 2 pilottan birinin öldüğünü bildirdi. Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir eğitim helikopteri, Ankara-Eskişehir kara yolu Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle araziye düştü.

Kazada 2 kişinin yaralandığı, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.02'de, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Pilotlardan biri öldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar dileyen Gürlek, konuyla ilgili soruşturmaya dair, "Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün Sincan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi E-90 kara yolu yakınındaki araziye eğitim helikopterinin düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, kazada, pilot eğitmeni Y.B. ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli B.K'nin yaralandığının tespiti üzerine derhal adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamındaki adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisi verilen açıklamada, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibince kaza kırım raporu tanzim edilmesi için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kazada ölen pilot için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında vefat eden öğretmen pilotumuz Emekli Hava Pilot Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na da acil şifalar diliyorum.”

İletişim Başkanı Duran'dan ölen pilot için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında Emekli Albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Merhum Bakkal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyen Duran, elim kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeline Allah'tan acil şifa diledi.

Bakanlardan taziye mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da kaza kırıma uğrayan helikopterde ölen Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.