ABD Kongresinden Biden yönetimine tepki: İsrail’e açık çek vermek vicdansızlık

ABD’de birçok Kongre üyesi, İsrail’e 26 milyar dolar değerinde yardım gönderilmesinin onaylanmasının Gazze’deki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacağını belirterek “İsrail’e açık çek verilmesine” karşı çıktı.

Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden Ilhan Omar, İsrail’e yardım paketine onay verilmesi hakkında, “Halihazırda kötü ve korkunç olan insani durumu daha da kötüleştiren koşulsuz askeri yardımı desteklemiyorum. Filistinlilere yönelik soykırım devam ederken İsrail ordusuna açık çek vermek vicdansızlıktır.” dedi. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da yardım paketinin ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti. ABD’nin de İsrail’in saldırılarında “suç ortağı” olduğunu vurgulayan Jackson, “Amerikan yapımı füzeler sipariş verilecek ve Netanyahu’ya teslim edilecek. Daha sonra da açlık çeken halka Amerikan yemekleri ulaştırılacak.” ifadesini kullandı. AA

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