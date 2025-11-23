"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

23 Kasım 2025, Pazar 18:59
Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinde Meclis’te kurulan komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşmeyi kabul etmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. “Terörsüz Türkiye projesine çok ciddi destek var.

“İşe Öcalan bulaştıkça, hele baş aktör haline geldikçe destek hızla azalıyor” diyen Tayyar, “Sürecin sorumluları, çok ağır bir siyasî faturayla karşı karşıya kalabilir” öngörüsünde bulundu. Tayyar, “Klasik tabirle kartların yeniden dağıtıldığını görüyoruz. Kimin kazanacağını sandık vakti anlarız ama şimdiye kadar Öcalan’la aynı fotoğraf karesine girenlerin kazandığına şahit olmadık” dedi. 

ANKARA - MEHMET KARA

