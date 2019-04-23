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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD'nin muafiyetlere son verme kararına İran ve AB'den tepki

23 Nisan 2019, Salı 18:31
ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son verme kararı tepkilerin odağında. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Karar ABD’nin çaresizliği ve acizliğinin göstergesi" dedi. Avrupa Birliği ise "Kararı üzüntüyle karşıladık" açıklamasında bulundu.

ABD’nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı vermeme kararı tepkilere neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tepkisini Twıtter üzerinden paylaştığı mesajla gösterdi. Zarif mesajında;

"İran’a karşı ekonomik terörizmin arttırılması, ABD rejiminin çaresizliği ve acizliği ile onun bölgedeki ortakları ve takipçilerinin kronik başarısızlığının bir göstergesidir. Sayın Trump İran'ın kadim medeniyetinin mirasçıları, stratejilerini yabancıların ve Amerikalıların yol göstericiliğinde belirlemiyor." ifadesini kullandı. 

İran Meclisi de harekete geçti. Geçen hafta kabul edilen düzenlemeyi genişleterek, "ABD’nin sadece Orta Doğu'da faaliyet gösteren askerleri değil; tüm askerleri terörist ilan edilsin" dedi. Yeni yasa, mecliste çoğunluğun desteğini alarak kabul edildi.

Avrupa Birliği de, kararı üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Açıklamayı yapan AB komisyonu sözcüsü Maja Kocijancic, İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği sürece AB’nin de nükleer anlaşmayı uygulayacağını söyledi. 

Etiketler: ABD, İran, AB
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