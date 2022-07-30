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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD: Rusya, BM Sözleşmesi'ni 'ateşe verdi'

30 Temmuz 2022, Cumartesi 00:59
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın, Ukrayna ile savaşta sivillere karşı işlediği suçlarla BM Sözleşmesi'ni "ateşe verdiğini" ifade etti.

Thomas Greenfield, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "BM Sözleşmesi mavi bir kitapçıktan daha fazlası, bu örgütün en kutsal belgesidir. Bugün, bir ülkenin, Rusya'nın, BM Sözleşmesi'ni nasıl ateşe verdiğini tartışmak için buradayız." dedi.

Thomas Greenfield, "Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinden bu yana" Rusya'nın sivillerin korunması ilkelerini "tam ve eksiksiz bir şekilde hiçe saymasına" tüm dünyanın tanık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Rusya, bu taleplere uymak ve bu açık kınamalardan utanmak yerine aslında savaş amaçlarını alenen genişletmiştir. Bu yılın başlarında uyardığımız gibi Rusya'nın, Ukrayna'yı jeopolitik bir varlık olarak parçalamak ve dünya haritasından tamamen çıkarmak niyetinde olduğuna dair artık hiçbir şüphe olmamalı."

Rusya'nın, Ukrayna'nın daha fazla bölgesini ilhak etme girişimi için zemin hazırladığına dair artan işaretler gördüklerini dile getiren Thomas Greenfield, "Bu sinir bozucu. Toprakların zorla ele geçirilmesi, BM Sözleşmesi'nin olabildiğince açık bir ihlalidir. Buna seyirci kalmayacağız ve sessizce olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıf yaptı

Thomas Greenfield, Rusya'nın İstanbul'da tahıl koridoru anlaşmasına imza atmasıyla hemen sonrasında Odesa Limanı'nı bombalaması arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçen hafta İstanbul'da tahıl ve gıda ihracatında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor, Genel Sekreter ve Türkiye hükümetini bu çok ihtiyaç duyulan ilerlemeyi kolaylaştırma çabalarından dolayı takdir ediyoruz. Ancak birkaç saat sonra Odesa Limanı'na füze saldırısı düzenlediğinde Rusya'nın gerçek karakterini de gördük. Bir limanı bombalamak, tahılın dışarı çıkmasını kolaylaştırmaz. Rusya, aç bir dünyayı beslemek için tahıl ve yiyeceklerin Odesa'yı zarar görmeden terk etmesine izin vermelidir."

Rusya'nın Ukrayna'da aileleri parçalamak amacıyla çocuklar dahil "tahmini yüz binlerce Ukrayna vatandaşını" zorla sınır dışı ettiğine, onları Doğu'nun uzak bölgelerine gönderdiğine dair kanıtları olduğunu savunan Thomas Greenfield, "Bunu basit bir dille ifade edeyim; Rusya, aileleri parçalıyor, çocukları evlerinden uzak bölgelere gönderiyor, zorla insanların pasaportlarını değiştiriyor ve kendi kimliğini Ukrayna vatandaşlarının ulusal kimliğine empoze etmeye çalışıyor." dedi.

AA

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