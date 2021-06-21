ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz aşı bağışladı

ABD, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

ABD'nin Memphis kentinden hareket eden Tayvan hava yolu şirketi China Airlines'a ait kargo uçağı, aşılarla birlikte dün Tayvan Adası'na ulaştı.

Moderna şirketince geliştirilen Kovid-19 aşısından 2,5 milyon doz, Tayvan hükümeti temsilcilerine teslim edildi.

Tayvan, Moderna'dan yaklaşık 5 milyon doz aşı sipariş vermiş fakat bugüne dek yalnızca 390 bin doz alabilmişti. ABD yönetimi, bu ay içinde Ada'ya 750 bin doz aşı göndermeyi taahhüt etmişti.

Washington'ın taahhüt ettiği miktarın 3 katı kadar aşıyı bağış olarak göndermesi, halk sağlığı açısından olduğu kadar Biden yönetiminin Pasifik bölgesinde Çin ile kurmaya çalıştığı yeni jeopolitik dengeler açısından da önemli görülüyor.

ABD'nin Tayvan ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor ancak "Tayvan ile İlişkiler Yasası" uyarınca ticari, kültürel ve askeri alanlarda iş birliği yapabiliyor.