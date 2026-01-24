Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü müzakerelerin sona erdiği açıklandı.
'Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli'
Rus haber ajansı TASS'ın isimsiz diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakerelerin sona erdiği kaydedildi.
Müzakerelerde "bazı sonuçların" elde edildiğine dikkati çekilen haberde, tarafların gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceği belirtildi.
Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 22 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmişti.
AA