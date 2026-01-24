Öcalan mitingi yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, 25 Ocak’ta düzenlenmesi planlanan “Abdullah Öcalan’a Umut ve Özgürlük” mitingini gerekçe göstererek 23-26 Ocak tarihleri arasında il genelinde açık alan etkinliklerini yasakladı.

Valilik, son dönemde ülke içi ve dışında gelişen olayların kamu düzenini bozabileceğini değerlendirdi. Yasak kapsamında başka illerden gelecek araçların il sınırına girişi de engelleniyor. Haber Merkezi

