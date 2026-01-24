Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

İktisatçı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın politika faizini yalnızca 1 puan indirmesinin, Ocak ayı enflasyonunun yüksek geleceğine işaret ettiğini yazdı.

Aktaş’a göre piyasada iki puanlık indirim beklentisi varken Merkez Bankası’nın temkinli davranması, enflasyonda hızlı bir düşüş öngörülmediğini gösteriyor. Aktaş şunları kaydetti, “Piyasa genel olarak iki puanlık indirim beklerken Merkez Bankası’nın bir puanla yetinmesinin neyin habercisi olduğu açık. Zaten bunun işaretini geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da vermişti. ‘Ocak ve Şubat aylarında enflasyon dalgalı seyredebilir.’ demişti. Ekonomi yönetiminden bir isim, hele hele Merkez Bankası Başkanı enflasyonun dalgalı seyredebileceğini söylüyorsa, bu “dalgalanma” yukarı doğru olacaktır. Enflasyonun tahmin edilenden düşük gerçekleşeceği bekleniyorsa bu dalgalanma olarak ifade edilmez ve doğrudan enflasyon müjdesinden söz edilir.”

