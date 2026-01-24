"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

24 Ocak 2026, Cumartesi 17:11
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir velinin başvurusu üzerine, bir okul yakınında bulunan direksiyon eğitimi ve uygulama sınav güzergahının değiştirilmesi yönünde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu.

Ankara'da yaşayan bir veli, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okulun çevresindeki direksiyon eğitimi ve sınav güzergahını KDK'ye taşıdı.

 

Güzergah nedeniyle öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunan vatandaş, ilgili kurumlarla iletişime geçtiğini ancak sonuç alamadığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Başvuru üzerine KDK, ilgili okul çevresinde inceleme gerçekleştirdi. İncelemede, okul yönetimince, çocukların güvenliği için gerekli idari tedbirlerin alındığı, fiziki düzenlemeler ve uygulamaya yönelik önlemlerle öğrencilerin korunmasına özen gösterildiği tespit edildi.

Ayrıca kurum, güvenliğin yalnızca okul yerleşkesiyle sınırlı kalmaması, okul çevresinde de öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü durumun önlenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine "yeni bir direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahı belirlenmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması" tavsiyesinde bulundu.

Hem çocuklar hem sürücü adayları için riskli

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Ana sınıfı ve ilkokulda öğrenim gören çocukların yaşları dikkate alındığında trafikteki riski anlama, taşıt hızını algılama ve trafik akışını doğru değerlendirme kapasitelerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut durum yalnızca öğrenciler bakımından değil, sürücü adayları açısından da risk oluşturmaktadır. Öğrencilerin hem küçük yaşta olmaları hem de hareketli bir yapıya sahip bulunmaları nedeniyle davranışlarının öngörülemezliği sürüş eğitimi alan sürücü adayları açısından ek bir risk unsurudur."

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    Tasarruf dediniz, israf ettiniz

    'Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli'

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şefkat Kahramanı Emine Sungur rahmet-i Rahman’a kavuştu
    Genel

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Deprem konutları ‘bedava’ değil
    Genel

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'
    Genel

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı
    Genel

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor
    Genel

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi
    Genel

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!
    Genel

    Hafta sonu hava ısınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.