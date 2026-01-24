"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

24 Ocak 2026, Cumartesi 17:25
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

 

Antara ajansına konuşan yerel yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suryatman, "Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23'ü sağ kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    Tasarruf dediniz, israf ettiniz

    'Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli'

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Şefkat Kahramanı Emine Sungur rahmet-i Rahman’a kavuştu
    Genel

    Balıkesir'deki 5,1 büyüklüğünde deprem - İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Deprem konutları ‘bedava’ değil
    Genel

    'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'
    Genel

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları İsveç'te Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı
    Genel

    Trump, şimdi de Küba'ya yoğunlaşıyor
    Genel

    Belçika'nın İsrail’e silah ambargosu yürürlüğe girdi
    Genel

    Pakistan'daki AVM yangınında ölü sayısı 71'e yükseldi - 77 kişiden haber alınamıyor!
    Genel

    Hafta sonu hava ısınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.