Aç bırakmak da soykırımcı şiddet

BM RAPORTÖRLERİ: İSRAİL’İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK KASITLI VE HEDEFLİ AÇ BIRAKMA OPERASYONUNUN BİR TÜR SOYKIRIMCI ŞİDDET OLDUĞUNU VE GAZZE’DE KITLIĞA YOL AÇTIĞINI İLAN EDİYORUZ.

Birleşmiş Milletler bağımsız uzman ve özel raportörleri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken kıtlığın tüm bölgeye yayılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Aralarında gıda hakkı özel raportörünün de olduğu 11 bağımsız uzman ve raportör, son dönemde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle daha fazla Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinin, kıtlığın Gazze Şeridi’nin tamamına yayıldığına dair hiçbir şüpheye yer bırakmadığını belirtti.

Uzmanların açıklamasında, yetersiz beslenme ve yeterli sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle ölen çocukları hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: “Gazze’nin merkezinde tıbbi tedaviye rağmen bu çocukların açlıktan ölmesiyle birlikte, kıtlığın Gazze’nin kuzeyinden orta ve güney Gazze’ye yayıldığına şüphe yok. İsrail’in Filistin halkına yönelik kasıtlı ve hedefli aç bırakma operasyonunun bir tür soykırımcı şiddet olduğunu ve Gazze’nin tamamında kıtlığa yol açtığını ilan ediyoruz. Uluslararası toplumu, insani yardımın karadan ulaştırılmasına öncelik vermeye, İsrail’in kuşatmasını sona erdirmeye ve ateşkes sağlamaya çağırıyoruz.”