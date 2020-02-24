Afganistan’da 100 bin sivil savaş kurbanı

Afganistan’daki BM Yardım Misyonunun yayınladığı rapor, ülkede geçen yıl 3 bin 493 sivilin öldüğünü, 6 bin 989’unun yaralandığını ortaya koydu.

Raporda, Afganistan’da son 10 yılda iç savaşta ölen veya yaralanan sivil sayısının 100 bini geçtiği belirtilirken, 2019’da Taliban’ın hedefi olan sivil sayısının yüzde 21, Afgan ve ABD güçlerinin saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil sayısının da yüzde 18 arttığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, ABD güçlerinin, Afganistan’da geçen sene 2013’ten bu yana hiç olmadığı kadar bomba attığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, “Barış çok gecikmişken tüm tarafların çatışmayı durdurmaya sarılması kesinlikle mecburi. Sivil yaşamlar korunmalı.” dedi. AA

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