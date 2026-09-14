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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi gözaltına alındı

14 Eylül 2026, Pazartesi 14:14
Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü'nde ailesinin yaşadığı çadırda kaybolan 11 aylık bebek Büşra Balıkçı'yla ilgili anne Elif Balıkçı da gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin annesi de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan anne Elif Balıkçı (27) hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltındaki bir veteriner hekim ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Diyarbakır'dan mevsimlik olarak hayvancılık yapmak için Göndüren Köyü yaylasına gelen ailenin en küçük çocuğu Büşra'nın kaybolduğu iddia edilen bölgeye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Göndüren Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekim gözaltına alınmıştı. Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

 

AA

Etiketler: Kaybolan bebek, Sivas, Büşra Balıkçı
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