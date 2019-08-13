Afganistan'da bayramda da kan aktı!

Afganistan'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi. Patlamada 5 kişinin öldüğünü ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AA

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