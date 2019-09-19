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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Afganistan'da bombalı saldırı: 20 ölü, 95 yaralı

19 Eylül 2019, Perşembe 09:58
Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrinde hastane önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 20 kişi öldü, 95 kişi yaralandı.

Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'ta hastane önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, 95 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Yaralıların tamamı sivil

Ölenlerin ikisinin polis olduğunu belirten Rahimi, yaralıların tamamının sivil olduğu bilgisini paylaştı.

Rahimi, saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini de ifade etti. Saldırıyı Taliban üstlendi. 

Taliban, saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü iddia etti.

AA

Etiketler: Afganistan, terör, Taliban
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