Afganistan'da iki terör saldırısı: 10 polis öldü

Afganistan'ın Nangarhar ve Zabul vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 10 polis öldü.

Afganistan'ın Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Kuzkunar ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Hogyani, saldırıda 4 polisin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Zabul vilayetinin Şinkey Kaymakamı Emir Can Alkozay, ilçede peş peşe düzenlenen iki bombalı saldırıda 6 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını kaydetti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. AA

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