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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Afganistan'da kan durmuyor!

03 Eylül 2019, Salı 01:05
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın, başkent Kabil'de yerleşim alanlarının yakınında infilak ettirildiğini, çevrede yer alan birçok evin patlamadan etkilendiğini belirtti.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 20.15) gerçekleşen saldırının hedefinin, bazı uluslararası organizasyonların ve misafirhanelerin bulunduğu Green Village yerleşkesi olduğunu aktaran Rahimi, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, hedefin yabancı güçler olduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırı öncesi Taliban ile yapılan son barış görüşmesinde prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin 135 gün içinde Afganistan'daki 5 üste bulunan 14 bini askerinden 5 binini çekmesi planlanıyor.

Halilzad, Afganistan'da yayın yapan özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile uzlaşma sağladıklarını ve anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacaklarını ifade etmişti.

Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık, ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

AA

Etiketler: afganistan
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