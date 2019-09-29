Afganistan'da seçim günü ülke genelinde 68 saldırı düzenlendi

Afganistan'da dün cumhurbaşkanı seçimi süresince ülke genelinde düzenlenen 68 saldırıda 4 güvenlik görevlisi ölürken 3 güvenlik görevlisiyle 72 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Mesut Anderabi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın seçimleri engellemeye yönelik çabalarının başarısız olduğunu söyledi. Taliban'ın ülke genelinde düzenlediği 68 saldırıda 4 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Anderabi, 3 güvenlik görevlisiyle 72 kişinin yaralandığını belirtti. Anderabi, saldırıların Logar, Tahar, Kunar, Cüzcan, Faryab, Kunduz, Bağlan, Paktiya ve Paktika vilayetlerinde düzenlendiğini dile getirdi. AA

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