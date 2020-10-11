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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 578 bini geçti

11 Ekim 2020, Pazar 14:22
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 578 bin 309 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 37 bin 960'a ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 17 bin 673 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 40, Fas'ta ise 2 bin 572 kişi öldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 690 bin 896'ya ulaştı, bu ülkeyi 149 bin 841 vakayla Fas ve 104 bin 387 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 305 bin 395 kişi iyileşti.

AA

Etiketler: Afrika, koronavirüs
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