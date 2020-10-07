"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Aliyev: Böyle bir yaklaşım kabul edilemez

07 Ekim 2020, Çarşamba 20:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak başka ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Aliyev, Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın müzakere sürecini yeniden başlatması olasılığını değerlendiren Aliyev, bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Dağlık Karabağ ile ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Aliyev, "Ermenistan tarafı bu kararları uygulamıyor, görmezden geliyor ve süreci her şekilde dondurmaya çalışıyor. Ermenistan, BMGK’nin kararlarını uyguladığında ve işgal edilen topraklardan çekildiğinde, iki taraf kısa zamanda Kafkasya’da barışı sağlayacak anlaşmaya varabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları dahil uluslararası toplumun Dağlık Karabağ meselesine ilişkin statükonun kabul edilemez olduğu yönünde daha önce açıklama yaptıklarına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu açıklamalar havada kalıyor. Bu yüzden pozisyonumuz uluslararası hukuk norm ve prensiplerine ve tarihi adalete dayalıdır. Ermenistan’ın pozisyonu ise tarihi yalan ve uluslararası hukuk ihlaline dayalıdır."

"Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz"

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığına belirten Aliyev, "Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz." dedi.

Aliyev, meselenin Ermenistan topraklarıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, "Ermenistan ordusunun saldırılarına rağmen, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlemiyoruz, Ermenistan tarafına geçmiyoruz. Aslında bunun için tüm imkanlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Kaabağ meselesi çözümünde yer alma hakkına sahip"

Karabağ'da askeri eylemlerin sonlandırılmasıyla müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Aliyev, Türkiye'nin Karabağ meselesi çözüm sürecine dahil olabileceğini söyledi.

Aliyev, "Türkiye, büyük bir ülke ve Güney Kafkasya'daki komşumuz olarak, çatışmaların sona ermesi ardından ara buluculuk sürecinde yer alma hakkına sahip." diye konuştu.

Müzakere sürecinde yaklaşık 30 yıl herhangi bir sonuç elde edilmediğine de dikkati çeken Aliyev, şunları kaydetti:

"Bölgede olumlu etkileri olacak ve barışın sağlanması ve iş birliğinin geliştirilmesi için gerginliği azaltacak ülkeler önemli. Bu ülkelerin de Türkiye ve Rusya olduğunu düşünüyorum."

AA

Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?

    Dünyada son 24 saatte yaşananlar

    Arap gençliğinin gözü de dışarıda

    Bilim Kurulu test sayısının artırılmasını istiyor

    İstanbul için kuraklık alarmı: 70-80 günlük su kaldı

    Aliyev: Böyle bir yaklaşım kabul edilemez

    Koca: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı

    Mağduriyetler giderilsin

    BM’den Yemen’de “insani felaket” uyarısı

    46 yılın ardından yarın açılacak Kapalı Maraş'ta son durum?

    Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara sağanak yağış uyarısı

    Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci füze saldırısını engelledi

    Kırgızistan'daki gösteriler sürüyor

    En sıcak eylül ayını yaşadık

    'Çatışmalar, Ermenistan topraklarında yapılmıyor'

    İsveç’te Müslüman’a hakaret cezası

    'Ermenistan işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeli'

    Hindistan'da ölü sayısı 104 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki yeni birim için sorular
    Genel

    Çin’e Uygur mektubu yazan 39 ülke içinde Türkiye neden yok?
    Ahmet BATTAL

    Bankalı ve faizsiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Her gidişin bir de dönüşü vardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahlanan Külliyat
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman şiddet uygulayamaz!
    Genel

    Demokrasi ve hukukta gerilemeye devam ettik
    Cevher İLHAN

    Ve “Kobani komplosu”yla siyasî kumpas
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un intişarı küllî bir sadâka nevindedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.