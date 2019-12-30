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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Alman Bakan Gerd Müller: İnsanlar açken rahat uyuyamayız

30 Aralık 2019, Pazartesi 01:20
DÜNYA ÜZERİNDE AÇLIK ÇEKEN İNSANLARIN SAYISI HER GEÇEN YIL ARTARKEN, SİYASî İRADENİN KARARLILIĞIYLA BU PROBLEMİN 10 YIL İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLECEĞİ BELİRTİLDİ.

İnsanların açlık çekmesi cinayettir

ALMANYA Kalkınma Bakanı Müller, gerekli siyasî irade ortaya koyulduğunda dünyadaki açlığın on yıl içinde ortadan kalkabileceğini söyledi. 2015 yılından bu yana dünya üzerinde açlığın yeniden yükselişe geçtiğini ve bunun bir "alarm sinyali" olduğunu ifade eden Bakan Müller, "Başımızı yastığa rahat koyamayız, zira açlık cinayettir" dedi.

Askerî harcamalar yerine insanî yardım

Müller, iklim sorunu gibi, açlık meselesinin de, önümüzdeki yıllarda Avrupa siyasetinin başlıca konularından biri olması gerektiğini vurguladı. Açlık sorunu ile mücadele eden ülkelerin de, sorunun aşılması için paylarına düşeni yapmaları gerektiğini belirten bakan, askerî harcamalara dikkati çekti.

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İnsanlar açken rahat uyuyamayız

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, dünya çapındaki açlık sorununun on yıl içinde aşılabileceğini öne sürdü.

DW’deki habere göre Alman Deutschlandfunk radyosunun sorularını cevaplayan Müller, yeryüzünde yaşayan bütün insanları doyurmak için gerekli potansiyelin var olduğunu, ancak bu hedefe ulaşabilmek için siyasî kararlılığın eksik olduğunu dile getirdi. 2015 yılından bu yana dünya üzerinde açlığın yeniden yükselişe geçtiğini ve bunun bir “alarm sinyali” olduğunu ifade eden Bakan Müller, “Başımızı yastığa rahat koyamayız, zira açlık cinayettir” dedi. Açlık sorunu ile mücadele eden ülkelerin de, sorunun aşılması için paylarına düşeni yapmaları gerektiğini belirten Müller, bunun için söz konusu ülkelerin açlığı yenmeye yönelik bir irade göstermeleri gerektiğini ifade etti. Kalkınma Bakanı Gerd Müller ayrıca, iklim sorunu gibi açlık meselesinin de, önümüzdeki yıllarda Avrupa siyasetinin başlıca konularından biri olması gerektiğini vurguladı.

‘Siyasî irade eksik’

G7 ( ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya) ülkelerinin 2030 yılına kadar 500 milyon insanı açlık sınırının üstüne çekmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Müller, bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalara göre söz konusu vaadin yerine getirilebilmesi için 2030’a kadar 25 milyar euro ek yatırım gerektiğini belirtti. “Bu çok yüksek, büyük bir rakam ancak bir karşılaştırma yapacak olursak, ABD savunma bütçesini sadece bu yıl için 55 milyar artırdı” diyen Müller, dünya üzerinde müşterek hedeflere ulaşabilmek için siyasi iradenin eksik olduğuna yönelik söylemini yineledi.

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