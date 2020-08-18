Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 225 bini aştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404’e yükseldi.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1390 arttığı bildirildi. Açıklamada, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, Almanya’da toplam vaka sayısının 225 bin 404’e çıktığı belirtildi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 4 artarak 9 bin 236, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 203 bin olduğu kaydedildi. AA

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