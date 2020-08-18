Almanya’da koronavirüs vaka sayısı 225 bini aştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 225 bin 404’e yükseldi.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1390 arttığı bildirildi.
Açıklamada, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, Almanya’da toplam vaka sayısının 225 bin 404’e çıktığı belirtildi.
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 4 artarak 9 bin 236, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 203 bin olduğu kaydedildi.
AA