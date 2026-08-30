Almanya’nın vicdan sınavı - Almanya İsrail’e diyet mi ödüyor?

Volkswagen’in Osnabrück fabrikasının İsrailli Rafael’e devredilerek askerî üretimde kullanılması planı, Almanya’da tartışma ve tepkilere yol açtı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen AG ile İsrailli savunma sanayisi şirketi Rafael Advanced Defense Systems’in, Volkswagen’in Osnabrück fabrikasında askeri teçhizat üretimine yönelik anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Rafael ile görüşmeler son aşamada

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrailli savunma sanayisi şirketi Rafael Advanced Defense Systems’in Volkswagen’in Osnabrück fabrikasını devralmasına yönelik görüşmelerde son aşamaya gelindi. Tarafların önümüzdeki haftalarda anlaşmaya varabileceği belirtilirken, nihai kararın henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Almanya’da ETİK sınav

Volkswagen’in savunma sanayisine yönelmesi, şirketin Nazi dönemindeki askerî üretim geçmişi ve İsrail’in Gazze’deki saldırıları sebebiyle Almanya’da tartışma oluşturuyor. Volkswagen’in İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için askerî araç üretmiş olması ve zorla işçi çalıştırması, fabrikanın tekrar askerî üretime geçmesini tarihsel açıdan tartışmalı kılıyor. İsrail’in Gazze’deki saldırıları sebebiyle bu ülkeyle söz konusu tesis üzerinden yapılacak bir işbirliği de Almanya’da hem siyasî hem de hukuki bir “etik sınavı” olarak görülüyor.

Volkswagen’de kriz derinleşiyor

Volkswagen, Asya’dan gelen yoğun rekabet, yüksek iş gücü maliyetleri ve düşük kapasite sebebiyle kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şirketin Almanya’da beş fabrikayı kapatma ve 50 bin kişiye kadar istihdamı azaltma planı, sendikaların sert tepkisine yol açarken Osnabrück fabrikasının geleceği de 4 Eylül’de görüşülecek.

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Almanya’da Rheinmetall’e karşı protesto düzenlendi

Almanya’nın Bonn şehrinde, Alman silah üreticisi Rheinmetall’e karşı düzenlenen protestoda aktivistler şirketin tesisinin girişini kapattı.

Gazze’deki savaş sırasında askeri teçhizat tedarik etmesi ve savunma sanayisindeki rolünü protesto eden göstericilerden bazıları kendilerini yere yapıştırırken, yaklaşık altı saat süren polis operasyonunun ardından barikatı oluşturan tüm katılımcılar gözaltına alındı.