Gençlerin % 60’ı gitmek istiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rize’de yaptığı konuşmada, “Adalet olmayınca, hukuk olmayınca ekonomi olmaz diyoruz. Ehil ve dürüst kadrolar ekonominin başına gelmedikçe, ülkeyi hem işini bilen hem de dosdoğru insanlar yönetmedikçe ülkenin ekonomisi düzelmez diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Babacan, şunları söyledi: “Şimdi gençlerimiz üniversiteye girmekte zorluk çekiyor. Bir kısmı giremiyor. Üniversiteden mezun oluyorlar, iş bulmakta zorluk çekiyorlar. İş buluyorlar, bugünkü asgarî ücretle ya da asgarî ücretin bir miktar üstündeki bir maaşla evlenip ev sahibi olmak, yuva sahibi olmak mümkün değil. Maalesef Türkiye’de evlilik yaşı, gençlerin ilk evlenme yaşı ortalamada erkeklerde çıkmış 29 yaşına, kadınlarda çıkmış 26 yaşına. Doğurganlık hızı da 1,40’lara düşmüş durumda. Yani bu durum Avrupa’nın bazı ülkelerinden de düşük demek. Şu anda Türkiye’de yaşayan gençlerin maalesef en az yüzde 60’ı yarınlarını başka ülkelerde kurma hayalini taşıyorlar. Türkiye kaçmak isteyenlerin, gitmek isteyenlerin ama gitmek isteyip de gidemeyenlerin ülkesi haline de döndü maalesef.” Rize-Anka

Okunma Sayısı: 281

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.