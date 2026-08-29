Matbaalar basıldı, kitaplar toplandı

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, savunmasının yer aldığı “Millet Şahidimdir” kitabının yayımlanmadan yasaklandığını belirterek, “Emniyet güçleri eliyle matbaalar basıldı ve kitaplar toplandı. Yılmayacağım. Susmayacağım. Durmayacak ve teslim olmayacağım.” dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Demokrasi yarışından korktu diplomamı iptal ettirdi. Tutuklanıp hücreye atılmamı istedi. Sesimi, yüzümü, fotoğrafımı yasaklattı. Sosyal medya hesabımı defalarca kapattırdı. Yetmedi, mahkemede savunma hakkımı engelletti. Sanıklara soru sormama bile tahammül gösteremedi.” dedi. Ankara-Anka

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