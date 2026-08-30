Çantalar zor dolacak

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken kırtasiye, kıyafet ve beslenme giderleri dar gelirli ailelerin bütçesini zorluyor. Uzmanlar, ekonomik sıkıntıların çocukların eğitimine ve sağlığına kalıcı etkiler bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Kalem, defter ve boya gibi temel kırtasiye ihtiyaçları; kira, fatura ve gıda giderleriyle aynı bütçeden karşılanıyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın çalışmasında, 108 haneden 93’ünün okul masraflarını karşılamakta, 91’inin ise çocuklarının beslenmesini düzenli hazırlamakta zorlandığı belirtildi. TÜİK verilerine göre ise 2025’te Türkiye’de 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Araştırma ve Savunu Koordinatörü Dr. Önder Uçar, faturalarını ödeyemediği için uygun çalışma ortamı bulunmayan, beslenme konusunda öğün atlayan çocukların olduğunu belirtti. Uçar ayrıca bu yıl kırtasiye ihtiyaçlarının aileler tarafından önceki yıllara göre daha erken gündeme getirildiğini söyledi. Uzmanlar ekonomik sıkıntı sebebiyle ucuz ve güvenilir olmayan kırtasiye ürünlerine yönelmenin çocuk sağlığını riske atabileceği uyarısında bulunuyor. Haber Merkezi

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